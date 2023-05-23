Боня призвала Собчак на «изгнание демонов»: «Собачк, приезжай» — все хохочут

Ксения Собчак в очередной посмеялась над Викторией Боней, которая застала у туалета на Канском фестивале Джиджи Хадид и тут же похвасталась в Сети фоточкой с «места событий».
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Собчак посчитала это поведение забавным и призналась, что не может удержаться от издевки над Боней.
Виктория в ответ заметила, что Ксения это делает постоянно. Вот только вопрос: зачем?
На это факт обратили внимание и подписчики Виктории Бони, которые написали ей в соцсетях об этом. Светская львица сделала вывод, что ведущая явно ей завидует, как и другие непопавшие на светское событие. И позвала к себе на исцеление.
«Ксюшу, как и остальных курочек, тригерит! А еще она разбирается в куриных попках. Собачк, приезжай ко мне, выгоним из тебя всех демонов, обещаю!» — написала Боня в Сети.
Пост Виктории Бони. Фото: соцсети
Интересно, Боня опечаталась или специально обозвала Собчак «Собачк(ой)»?