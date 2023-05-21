«Диана, держись, пожалуйста!»: Малахов поддержал Гурцкую, трагически потерявшую мужа

21 мая стало известно, что днем ранее умер заместитель министра образования и науки Петр Кучеренко. 46-летний чиновник возвращался в Россию из командировки на Кубу, в самолете ему стало плохо.

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Лайнер совершил экстренную посадку в Минеральных водах, но было уже поздно – спасти Петра Кучеренко врачам не удалось, пишет КП.

Чиновник был мужем знаменитой певицы Дианы Гурцкой, с которой прожил 18 лет, поднял на ноги сына Константина, сейчас подростку 16 лет.