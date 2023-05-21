«Будто еще одно расставание»: Ида Галич перестала общаться с бывшим возлюбленным

Блогерша Ида Галич призналась, что больше не имеет диалогов с экс-возлюбленным.

Напомним, последним бойфрендом Иды Галич был блогер Стас Круглицкий.

Ида отметила, что после расставания Стас поддерживал ее в трудные минуты. Они вместе могли появиться на публике. Однако их уже не связывали романтические отношения.

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А теперь знаменитость и вовсе перестала общаться с бывшим избранником.