«Будто еще одно расставание»: Ида Галич перестала общаться с бывшим возлюбленным

Блогерша Ида Галич призналась, что больше не имеет диалогов с экс-возлюбленным.
Напомним, последним бойфрендом Иды Галич был блогер Стас Круглицкий.
Ида отметила, что после расставания Стас поддерживал ее в трудные минуты. Они вместе могли появиться на публике. Однако их уже не связывали романтические отношения.
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А теперь знаменитость и вовсе перестала общаться с бывшим избранником.
«Прошла неделя, как мы решили взять паузу в отношениях с бывшим молодым человеком. Смешно звучит, я знаю. Мы встречались полгода, а вот уже почти год «не встречаемся». Причем «не встречались» мы круче, чем встречались. Отношений не было, никаких обязательств, никакой ответственности и взглядов в будущее, но все время где-то рядом», – вспомнила Галич.
Ида Галич приняла решение оборвать связь с бывшим, потому что хочет двигаться дальше.
«Скажу честно, я пережила это будто еще одно расставание. Поплакала, попереживала, послушала Asti. Классика. За неделю из очевидных изменений – это значительное сокращение общения. Я думаю, только так можно выйти из этого круга», – добавила знаменитость в своем микроблоге.