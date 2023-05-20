«Эта история про сильную любовь»: Ольга Бузова рассказала о мужчине, из-за которого ушла из дома

Исполнительница Ольга Бузова призналась, что в 17 лет ушла из дома из-за мужчины.

Артистка не назвала имя возлюбленного. Однако отметила, что она очень сильного любила мужчину, которого, возможно, уже нет в живых.

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«У меня был непростой роман, из-за которого я в 17 лет ушла из дома. Не знаю, жив ли человек сейчас, или нет. Но эта история про сильную любовь, когда влюбляешься с первого взгляда, скитаешься по квартирам съемным… Я люблю каждый свой период жизни. Мне и тогда было хорошо, и сейчас. Да, мы пытались найти молодого человека, но есть вероятность, что его нет в живых», – процитировали Бузову starhit.ru со ссылкой на канал «Жара TV».