Сбежавший в США внук Пугачевой поддержал скандальную группу «Би-2» в Лос-Анджелесе

Сбежавший из России внук Аллы Пугачевой, музыкант Никита Пресняков, обосновался в США и, по примеру бабушки, начал посещать мероприятия оскандалившихся российских звезд. На днях в Лос-Анджелесе выступала группа «Би-2», солисты которой плюнули в сторону родины и пообещали никогда не вернуться.

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Внук Пугачевой находился в вип-ложе, попивал виски и с удовольствием отрывался, выказывая всяческую благосклонность артистам. Своим появлением на концерте он, по сути, поддержал оскандалившихся певцов, считает публика в Сети.

Пресняков не делал заявлений относительно своей позиции, только предпочел покинуть родину, как и многие его многочисленные родственники. Сейчас он живет в Нью-Йорке и работает клипмейкером. В России у него осталась группа Multiverse, а также проекты в театре.