Роман Костомаров начал тренировки

Фигурист Роман Костомаров постепенно возвращается к нормальной жизни. Он уже начал тренировки, направленные на восстановление мышц. Близкий к спортсмену источник заявил, что Роман находится в «нормальном» настроении и нацелен на длительное восстановление.

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«Роман набирается сил, продолжает тренироваться — закачивает мышцы, на это нужно время. Пока останется в реанимационной палате», — приводит слова источника издание «РИА ФАН» со ссылкой на ТАСС.

В прошлом месяце стало известно, что Костомарову предстоит провести в лечебном учреждении еще не меньше двух-трех месяцев: восстановление предстоит долгое, за это время врачи планируют подготовить фигуриста к протезированию.