«Живая, непосредственная»: как сейчас выглядит 9-летняя Лиза Галкина — голос как у Аллы, озорная

Шоумен Максим Галкин* увез детей — 9-летних двойняшек Гарри и Лизу во Францию. Малыши с детства учат французский язык. В Париже у них появился шанс отточить свое мастерство и попрактиковать язык.

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Правда между собой даже за границей дети Аллы Пугачевой говорят на русском языке. Видимо, им так привычнее. Да и аудитория у Максима Галкина в микроблоге все-таки русскоговорящая. Шоумен снял свежий видеоролик, а поклонники с восторгом заметили, что голос у Лизы совсем, как у ее мамы. Такой же звонкий, яркий. Многие посоветовали Елизавете больше времени уделять вокалу. Все-таки семья у Примадонны талантливая. Кристина Орбакайте поет и снимается в кино, внук Аллы Пугачевой Никита Пресняков давно блистает на ТВ в музыкальных проектах. Вот и Лиза могла бы принять участие в шоу талантов.