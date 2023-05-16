Бодрый, стильный, без жены: Евгений Петросян вышел в свет в пиджаке самого модного оттенка

Популярный артист Евгений Петросян впервые после выписки из клиники вышел в свет. В этот вторник, 16 мая, юморист появился на светской премьере фильма режиссера Карена Шахназарова «Хитровка. Знак четырех».

Евгений Петросян появился на красной дорожке в модном пиджаке трендового песочного оттенка. На премьеру он пришел без супруги Татьяны Брухуновой, но пребывал в отличном настроении, казался веселым и вполне бодрым.

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