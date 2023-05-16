Бодрый, стильный, без жены: Евгений Петросян вышел в свет в пиджаке самого модного оттенка

Популярный артист Евгений Петросян впервые после выписки из клиники вышел в свет. В этот вторник, 16 мая, юморист появился на светской премьере фильма режиссера Карена Шахназарова «Хитровка. Знак четырех».
Евгений Петросян появился на красной дорожке в модном пиджаке трендового песочного оттенка. На премьеру он пришел без супруги Татьяны Брухуновой, но пребывал в отличном настроении, казался веселым и вполне бодрым.
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Евгений Петросян на премьере фильма. Фото: Ольга Храбрых/Teleprogramma.pro
В числе посетивших премьеру оказался и занятый в картине актер Михаил Пореченков. Он сыграл в фильме писателя Владимира Гиляровского.
«Мой герой блестящий публицист, озорной человек, классный парень», - поделился Михаил Пореченков.
Михаил Пореченков. Фото: Ольга Храбрых/Teieprogramma.pro
Режиссер Карен Шахназаров, представлявший картину, рассказал, что Михаила Пореченкова на роль Гиляровского утвердил сразу.
«У нас был большой кастинг. Но Михаила Пореченкова утвердили сразу, потому что он похож на Гиляровского. Все декорации мы строили сами. Трущобы, трактиры и даже подземную Неглинку», - уточнил Карен Шахназаров.
Карен Шахназаров. Фото: Ольга Храбрых/ Teleprogramma.pro