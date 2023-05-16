Александр Олешко передвигается на костылях: что случилось

В Москве в этот вторник состоялась светская премьера фильма «Хитровка. Знак четырех» режиссера Карена Шахназарова.
Первым на красной дорожке появился актер и шоумен Александр Олешко, сыгравший в картине одну из главных ролей - известного театрального деятеля начала двадцатого века Владимира Немировича-Данченко.
Передвигался Александр Олешко на костылях, объяснив, что получил травму ноги во время спектакля «Павел Первый».
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Александр Олешко на костылях. Фото: Ольга Храбрых/Teleprogramma.pro
«Я очень много готовился к роли, читал, но Карен Георгиевич сказал: «Не надо играть памятник, играй живого человека». Наша история выдуманная, но я опирался на реальную биографию», - поделился Александр Олешко.
Роль соратника и друга Немировича-Данченко Константина Станиславского в картине сыграл Константин Крюков.
«Мы с Константином Крюковым разговаривали, и однажды он предложил мне посетить музей-квартиру Немировича-Данченко. Но я не просто пришел туда. А начал открывать дверь ключом, как будто пришел настоящий Немирович. И вот он пришел на экраны», - добавил Александр Олешко.
Константин Крюков. Фото: Ольга Храбрых/Teleprogramma.pro
По сюжету фильма Станиславский и Немирович-Данченко отправляются на легендарную бандитскую Хитровку и оказываются втянуты в расследование убийства местного жителя — индийца-сикха с туманным прошлым.
«Настоящий Станиславский, конечно, не стал бы долго заниматься расследованием преступлений. Он был занят театром. А мой занимается», - уточнил Константин Крюков на премьере «Хитровки».