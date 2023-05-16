Александр Олешко передвигается на костылях: что случилось

«Я очень много готовился к роли, читал, но Карен Георгиевич сказал: «Не надо играть памятник, играй живого человека». Наша история выдуманная, но я опирался на реальную биографию», - поделился Александр Олешко.

Роль соратника и друга Немировича-Данченко Константина Станиславского в картине сыграл Константин Крюков.

«Мы с Константином Крюковым разговаривали, и однажды он предложил мне посетить музей-квартиру Немировича-Данченко. Но я не просто пришел туда. А начал открывать дверь ключом, как будто пришел настоящий Немирович. И вот он пришел на экраны», - добавил Александр Олешко.