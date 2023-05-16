Ольга Орлова засветила своего тайного мужа, от которого родила в 45 лет

45-летняя ведущая «Дома-2», певица Ольга Орлова недавно стала мамой. И скрывала лицо дочки, которую назвала Аней, до крещения. В день церковного таинства, состоявшийся 13 мая, артистка устроила фотосессию и показала в соцсетях, каким получился праздник.

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На фото Орлова засветила своего нынешнего мужа, 55-летнего Валерия. Мужчина не терпит публичности и не приветствует, когда его знаменитая жена публикует кадры с ним, поэтому всегда настаивает, чтобы его не было в ее соцсетях, либо лицо было скрыто. Но на крестинах молодая мамочка бдительность потеряла, поэтому на некоторых снимках можно детально разглядеть ее седовласого супруга.