Каштановые волосы, серьезный взгляд: Татьяна Брухунова показала подросшего сына Вагана — папины глаза

Молодая жена известного юмориста Евгения Петросяна, Татьяна Брухунова, нечасто в последнее время делится снимками подрастающего сына Вагана. Малышу в марте этого года исполнилось уже три года.

Наследник звездного отца растет очаровательным малышом с каштановыми волосами и серьезным, вдумчивым взглядом. В этом смогли убедиться поклонники Татьяны Брухуновой и Евгения Петросяна в этот понедельник, 15 мая. Татьяна Брухунова разместила в микроблоге новый снимок сына.