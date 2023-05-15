Каштановые волосы, серьезный взгляд: Татьяна Брухунова показала подросшего сына Вагана — папины глаза

Молодая жена известного юмориста Евгения Петросяна, Татьяна Брухунова, нечасто в последнее время делится снимками подрастающего сына Вагана. Малышу в марте этого года исполнилось уже три года.
Наследник звездного отца растет очаровательным малышом с каштановыми волосами и серьезным, вдумчивым взглядом. В этом смогли убедиться поклонники Татьяны Брухуновой и Евгения Петросяна в этот понедельник, 15 мая. Татьяна Брухунова разместила в микроблоге новый снимок сына.
«Вчера Ваган ходил на спектакль «Поющий поросенок» в Театре сатиры», — поделилась Татьяна Брухунова.
Сын Татьяны Брухуновой и Евгения Петросяна — Ваган. Фото: соцсети
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Поклонники восхитились Ваганом, отметив, что он не только красив, но и очевидно, умен и похож на своего папу.
«Какой вдумчивый и красивый мальчик! Театрал! Счастья вашей семье!», «Личико у ребенка не только красивое, но и одухотворенное, вдохновенное. Он словно в будущее смотрит. Радостно за него», «Мамин Капитошка», «Папины глаза!» — высказались в Сети.