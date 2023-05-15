Перешедший на мову актер Кирилл Сафонов ответил россиянам: «Можете хлопнуть дверью на прощание»

После того как актер Кирилл Сафонов сделал обращение к сыну на украинском языке, у него в соцсетях начался «пожар». Россияне требуют объясниться, подписчики из Незалежной выражают благодарность. А сам оскандалившийся артист, живущий теперь в Израиле, решил прояснить двусмысленную ситуацию.

«В своей жизни я говорю достаточно сносно на трех языках: русском, украинском и иврите. Если у вас с этим проблемы - у вас с этим проблемы, и вы можете тихо-мирно хлопнуть дверью на прощанье», - указал на дверь возмущенным россиянам актер.

Сафонов, напомним, женат на певице Саше Савельевой. У них подрастает сын Леон, которого пара в браке ждала 9 лет. В 2022 году семья переехала в Израиль, где у актера много родственников и недвижимость.

Подписывайтесь на наш Телеграм-канал «Звездная пыль»