Слава покрестила внука и перестала скрывать его имя

12 мая певица Слава выложила в соцсети кадры из церкви, где прошло таинство крещения ее внука. В храме присутствовали молодые родители мальчика и множество родственников звезды.

При этом артистка перестала скрывать имя ребенка.

«У нас сегодня самый светлый день! Мы крестили нашего малыша, нашего Арсения», - написала она в социальной сети.

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