Слава покрестила внука и перестала скрывать его имя

Певица Слава. Фото: Global Look Press

Мальчика зовут Арсений Андреевич.

12 мая певица Слава выложила в соцсети кадры из церкви, где прошло таинство крещения ее внука. В храме присутствовали молодые родители мальчика и множество родственников звезды.

При этом артистка перестала скрывать имя ребенка.

«У нас сегодня самый светлый день! Мы крестили нашего малыша, нашего Арсения», - написала она в социальной сети.

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Александра Морозова с мужем, сыном и крестными родителями ребенка. Фото: соцсети

Теперь у мальчика появились крестные родители, и семья Славы разрослась еще больше.

Напомним, дочь певицы Александра Морозова родила 30 марта. Ее муж – молодой предприниматель Андрей Дедов.

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