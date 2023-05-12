Слава покрестила внука и перестала скрывать его имя

12 мая певица Слава выложила в соцсети кадры из церкви, где прошло таинство крещения ее внука. В храме присутствовали молодые родители мальчика и множество родственников звезды.
При этом артистка перестала скрывать имя ребенка.
«У нас сегодня самый светлый день! Мы крестили нашего малыша, нашего Арсения», - написала она в социальной сети.
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Александра Морозова с мужем, сыном и крестными родителями ребенка. Фото: соцсети
Теперь у мальчика появились крестные родители, и семья Славы разрослась еще больше.
Напомним, дочь певицы Александра Морозова родила 30 марта. Ее муж – молодой предприниматель Андрей Дедов.