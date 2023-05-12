Сильвестр Сталлоне о дочерях: «Надеюсь, они останутся старыми девами»

11 мая в Нью-Йорке прошла премьера реалити-шоу «Семья Сталлоне» (The Family Stallone).

Похоже, что Сильвестр, его жена-модель Дженнифер Флавин и их взрослые дочери София, Систин и Скарлет замахнулись на славу семейства Кардашьян. Теперь они будут рассказывать зрителям пикантные тайны своей жизни. На видеосервисе Paramount+ с 17 мая.

Вы скажете: давно пора – девки на выданье, надо рекламировать их и пристраивать к завидным женихам. Вот только сами дочери 76-летней кинозвезды говорят, что им очень трудно привести парней домой, потому что их папаня уж очень устрашающий.

«Это очень сложно. Он довольно пугающий для большинства людей, и в большинстве случаев, когда они (наши парни, - Прим. авт.) приходят, чтобы встретиться с родителями, они не обязательно потом возвращаются, просто потому, что он такой страшный», - призналась 25-летняя Систин в передаче Today.

«Надеюсь, они (дочери, - Прим. авт.) останутся старыми девами, — пошутил Сильвестр. – Я работаю над этим. Они остаются дома навсегда». «Я не доверяю их (парней, - Прим. авт.) намерениям. Потому что я знаю мужчин».

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А как вы считаете, должен ли отец припугивать потенциальных женихов дочери?