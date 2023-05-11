Анастасия Волочкова оседлала агрегат на Мальдивах: прелести напоказ, лицо довольное

Многие артисты воспользовались продолжительными выходными и улетели за границу. Анастасия Волочкова решила не отказываться от внеочередного отпуска и отправилась на Мальдивы. Оттуда артистка щедро делится фото и видео, вызывая восторг у поклонников и зависть у хейтеров.

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На прогулку по небольшому острову Волочкова отправилась пешком. Но по пути повстречала байк и решила его оседлать. С лицом победительницы, но расхриставшаяся так, что прелести в бикини выглянули из-под туники, Анастасия разместилась на агрегате, позируя для фото.