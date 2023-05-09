«На львиной порции таблеток»: Анна Седокова пожаловалась на лишний вес, который стал последствием болезни

Артистка Анна Седокова рассказала, что вновь столкнулась с приступом аллергии.
Напомним, ранее Седокова делилась, что страдает крапивницей. Тело знаменитости покрывается аллергическими красными пятнами.
Теперь у Седоковой вновь случился приступ аллергии. Она принимает антигистаминные препараты, но особых улучшений нет. К неприятностям добавился лишний вес, который появился из-за нехватки физической активности у Анны Седоковой.
«Мне не лучше. Я на львиной порции таблеток, все так же в ожидании укола. Сил нет совсем. Задора нет. Поправилась уже, наверное, на килограммов десять. Но все еще верю, что все будет хорошо», – призналась Седокова.
Еще больше новостей читайте в нашем Telegram-канале «Звездная пыль».
«Пока что лучше всего у меня выходит накоплять энергию и принимать ванны из антиаллергических мазей», – добавила Анна Седокова в личном микроблоге.