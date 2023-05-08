«Наш незаменимый тигр! Только не сдаваться. Самое ужасное позади»: знаменитости поддержали Костомарова после признаний – до слез

В этот понедельник, 8 мая, произошло то, чего так долго ждали все близкие и поклонники прославленного фигуриста Романа Костомарова. Олимпийский чемпион в танцах на льду впервые после четырех месяцев тяжелой болезни вышел на связь.

Роман Костомаров, балансировавший между жизнью и смертью, поблагодарил всех за молитвы и признался, что впереди у него много тяжелой работы, прежде всего, над самим собой.

Увидев публикацию Романа Костомарова в микроблоге, спортсмена тут же поддержали поклонники из числа простых людей и знаменитости.