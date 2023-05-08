«Наш незаменимый тигр! Только не сдаваться. Самое ужасное позади»: знаменитости поддержали Костомарова после признаний – до слез

В этот понедельник, 8 мая, произошло то, чего так долго ждали все близкие и поклонники прославленного фигуриста Романа Костомарова. Олимпийский чемпион в танцах на льду впервые после четырех месяцев тяжелой болезни вышел на связь.
Роман Костомаров, балансировавший между жизнью и смертью, поблагодарил всех за молитвы и признался, что впереди у него много тяжелой работы, прежде всего, над самим собой.
Увидев публикацию Романа Костомарова в микроблоге, спортсмена тут же поддержали поклонники из числа простых людей и знаменитости.
«Ромка! Мы тебя все очень любим! Наш незаменимый тигр», - написала телеведущая Алла Михеева.
«Сил тебе! Мы с тобой», - отозвалась актриса Ирина Пегова.
«Рома, счастье тебя слышать! Сил тебе», - поддержала актриса и телеведущая Екатерина Стриженова.
«Рома! Верим в тебя! Любим тебя!» – заверила актриса Лиза Арзамасова.
«Дружище, до сих пор переживаю за тебя и прошу Бога о твоем здоровье. Ты боец», - восхитился дрессировщик Эдгард Запашный.
«Рома! Ты наш тигр! Мы тебя очень любим», - откликнулась певица Наталья Подольская.
«Вы очень мужественный человек, Роман! И боец! Переживаю за вас и верю в вас!», - призналась актриса Дарья Повереннова.
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Олимпийский чемпион в мужском одиночном катании Алексей Ягудин сделал репост публикации Романа Костомарова, напомним тому, что безвыходных ситуаций не существует.
«Ура! Я даже и не сомневался, что выкарабкаешься. Только не сдаваться! Самое ужасное позади, дальше много работы…. и нет безвыходных ситуаций», - написал Алексей Ягудин.