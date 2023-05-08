«Мне было стыдно лет десять после этого»: Седокова вспомнила неудачный половой акт, разрушивший ее роман

В YouTube-шоу Азамата Мусагалиева «Я себя знаю» певица Анна Седокова рассказала постыдную историю пикантного содержания.

«Мне было стыдно лет, наверно, десять после этого за то, что я совершила, за этот поступок, - поделилась 40-летняя артистка. – У меня были отношения достаточно давно с парнем, и он был безумно заботливым, интеллигентным, очень умным. Мы уже очень долго встречались, он очень красиво ухаживал, и вот подходит момент к сексу».

«И секс собственно происходит, мы занимаемся любовью… И вдруг, когда уже пике этого, он начинает так громко кричать! Он такой: «А-а-а!» А я, знаете, что делаю? Я рассмеялась после секса с парнем… Вот прям рассмеялась. Вот прямо ужасно… Все, я собрала вещи и ушла сразу. Я понимала, что у этих отношений нет никакого продолжения. Это просто такое фиаско было».