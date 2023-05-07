Единственные слова Пугачевой на похоронах Юдашкина: выпалила как на духу

Алла Пугачева ради прощания с другом Валентином Юдашкиным прилетела в Россию. Примадонна тесно дружила с модельером и не могла пропустить похороны. Артистка явилась на траурное мероприятие одной из первых, пробыла там до последнего, и за все время не проронила ни слова.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Звездная пыль».

Журналисты ходили за артисткой по пятам, задавали ей личные вопросы, но Примадонна оставалась непреклонна и будто не слышала обращения в свой адрес. Однако за минуту до своего отъезда Алла Борисовна все же прервала молчание. Примадонна выпалила всего одну фразу, с укором брошенную в сторону любопытствующих.