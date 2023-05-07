«Есть какие-то чувства...»: Никита Ефремов вспомнил, как пережил расставание с Марией Иваковой

Никита Ефремов и Мария Ивакова. Фото: Global Look Press 

Знаменитости расстались в октябре 2021 года.

Сын актера Михаила Ефремова – Никита Ефремов – честно рассказал о расставании с возлюбленной Марией Иваковой.

Исполнитель главной роли в сериале «Нулевой пациент» признался, что разрыв отношений стал для него серьезным испытанием. Однако он испытывает только благодарность экс-избраннице за жизненные уроки и перемены в личностном развитии.

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«Есть какие-то чувства, которые надо прожить достойно. Мало того, они могут очень много привнести в мою жизнь, если не убегать от них, как это часто бывает во время расставания. И вообще, расставаться тоже нужно уметь», – процитировали актера starhit.ru.

Ефремов считает, что его роман с телеведущей «Орла и решки» был слишком ярким. После разрыла ему не хватало прежних красок. Поэтому он решил вообще не вспоминать прежние эмоции. Однако теперь Никита Ефремов не боится искренне проявляться:

«После истории с употреблением и работы с психологом я всё больше принимаю свои теневые стороны: злость, ненависть, месть или еще что-то такое. Мне нравится фраза о том, что отстать от других и от себя. Она для меня сформулировала всё, потому что я тот человек, который себя ругает, мол, там ты сыграл плохо. Посмотри, как дедушка играл... А папа? Этим я создаю себе зажимчик».

Напомним, ранее исполнитель Арсений Бородин честно рассказал об отношениях с телеведущей Настей Ивлеевой.

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