«Есть какие-то чувства...»: Никита Ефремов вспомнил, как пережил расставание с Марией Иваковой

Сын актера Михаила Ефремова – Никита Ефремов – честно рассказал о расставании с возлюбленной Марией Иваковой.

Исполнитель главной роли в сериале «Нулевой пациент» признался, что разрыв отношений стал для него серьезным испытанием. Однако он испытывает только благодарность экс-избраннице за жизненные уроки и перемены в личностном развитии.

Еще больше новостей читайте в нашем Telegram-канале «Звездная пыль».