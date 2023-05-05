«Устроил ее на работу в хостес»: Арсений Бородин честно рассказал об отношениях с Настей Ивлеевой

Далее Бородин все-таки помог Ивлеевой, и между ними закрутился роман.

«Прошло года четыре, и она созрела сделать то, о чем мечтала. Я ответил ей: «Ок, что ты умеешь?» Я устроил ее на работу в хостес в Москве, а потом она перешла в автоцентр. Она мечтала стать телеведущей на шоу о путешествиях», — заявил артист.

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