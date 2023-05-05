«Устроил ее на работу в хостес»: Арсений Бородин честно рассказал об отношениях с Настей Ивлеевой

Исполнитель Арсений Бородин вспомнил роман с экс-женой рэпера Элджея — Настей Ивлеевой.
Бородин гордится Ивлеевой. Он считает, бизнесвумен действительно заслужила всего, что у нее есть. Исполнитель считает Ивлееву очень трудолюбивой.
Экс-участник группы «Челси» рассказал, как познакомился с будущей звездой.
«Мы познакомились в ночном клубе Санкт-Петербурга. Настя работала администратором по VIP-гостям. Мы с «Челси» туда залетели просто с какой-то пьянки страшной. В итоге познакомились. Я говорил, что ей с таким лицом надо попасть в телевизор, а она восприняла это так, будто до нее докопался какой-то пьяный человек. Долгое время не общались», — вспомнил Бородин.
Далее Бородин все-таки помог Ивлеевой, и между ними закрутился роман.
«Прошло года четыре, и она созрела сделать то, о чем мечтала. Я ответил ей: «Ок, что ты умеешь?» Я устроил ее на работу в хостес в Москве, а потом она перешла в автоцентр. Она мечтала стать телеведущей на шоу о путешествиях», — заявил артист.
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«Я сказал: «С большей вероятностью тебя возьмут туда, если у тебя уже будет аудитория готовая». И начали работать над этим. В трудолюбии ей нельзя отказать, она пашет как надо», — добавил артист в беседе в YouTube-шоу «Фабрика с Яной Чу».