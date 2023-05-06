«Спасибо, что вы рядом»: Макс Фадеев обратился к поклонникам в день своего 55-летия

6 мая свой день рождения отмечает музыкант, композитор и продюсер Макс Фадеев. В 2023 году у него яркий юбилей – 55 лет. Поздравляем артиста!

«Сегодня, в свой день рождения, хотел бы пожелать простого - счастья, здоровья каждому из вас. Спасибо за то, что вы рядом», - написал Максим в Telegram .

В той же социальной сети маэстро поздравила певица Лариса Долина.

«Время, конечно, мчится с бешеной скоростью… Помню выступление Макса на конкурсе «Ялта-Москва-Транзит»… Как он нас удивил, покорил! Как это было свежо и необычно! Сегодня Макс - большой мастер! Хитов огромное количество, песни самобытные, порой щемящие до слез, любимые», - написала она.

«Макс, дорогой мой, огромное счастье петь твои песни и чувствовать их! Спасибо тебе за все: за твое творчество, за песни, за твою сегодняшнюю гражданскую позицию и за дружбу! Люблю сильно! Здоровья тебе и творческого вдохновения! Пусть сбудется все, что задумал! Пусть никто и ничто никогда не мешает тебе делать то, что ты хочешь!»