Карл III официально коронован: торжество прошло на глазах тысяч гостей

В этот день с утра Карл III волновался. Он приехал на караете из золота, в которой в свое время также ездила Елизавета II. В храме звучали молитвы. Король прошел процедуру помазанья. Он произнес клятву над библией, а также принес присягу. Затем на троне он получал по очереди символы власти. Затем Карла III короновали. Он был в короне Святого Эдуарда.

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