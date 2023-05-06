Карл III официально коронован: торжество прошло на глазах тысяч гостей

Елизавета II умерла в сентябре 2022 года. Наследным принцем был принц Чарльз. Сын королевы стал новым правителем Великобритании. Он взял новое имя Карл III. Ему пришлось ждать несколько месяцев коронации. Она состоялась 6 мая в Вестминстерском аббатстве. На мероприятия съехалось более 2 тысяч гостей.
В этот день с утра Карл III волновался. Он приехал на караете из золота, в которой в свое время также ездила Елизавета II. В храме звучали молитвы. Король прошел процедуру помазанья. Он произнес клятву над библией, а также принес присягу. Затем на троне он получал по очереди символы власти. Затем Карла III короновали. Он был в короне Святого Эдуарда.
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Карл III. Фото: кадр из прямой трансляции
Затем корону получила королева-консорт Великобритании Камилла. Она прошла менее длительную процедуру. Затем король вместе с ней восседал на троне. В этот момент по всему Лондону раздались салюты. Этот момент вошел в историю.
Карл III. Фото: кадр из трансляции
Фото: кадр из онлайн трансляции