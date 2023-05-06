Захар Прилепин госпитализирован, его водитель погиб: машину писателя подорвали

Утром 6 мая в Нижегородской области неизвестные подорвали автомобиль известного писателя и общественного деятеля Захара Прилепина.

ЧП произошло в поселке Пионерский. Водитель писателя погиб, а сам Прилепин получил ранения обеих ног и был госпитализирован.

По предварительным данным правоохранительных органов, опубликованным ТАСС, взрывное устройство было размещено под днищем автомобиля. Мощность составила более 2 килограммов в тротиловом эквиваленте. В регионе ввели план «Перехват», полицейским поставлена задача останавливать все подозрительные автомобили и проверять документы у водителей.

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Произошедшее вызвало отклик у российских звезд.

«Теракт - это всегда мерзость и подлость. С любой стороны», - прокомментировала в Telegram Ксения Собчак.

«Лидеры общественного мнения под прицелом. Захару скорейшего выздоровления! Болеем за тебя!» - написала Тина Канделаки.