«Вы вернулись в Россию навсегда?»: на Пугачеву накинулись бабушки на похоронах Юдашкина

Алла Пугачева посетила похороны Валентина Юдашкина. Примадонна приехала через «черный ход», все прощание просидела возле гроба своего друга.
После - вышла со всеми на дорожку и прошлась под руки своих охранников к могиле. За все время артистка не проронила ни слова.
Алла Пугачева на похоронах Валентина Юдашкина. Фото: Ольга Храбрых/ Teleprogramma.pro
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Возле могилы к Пугачевой подошли бабушки:
«Вы вернулись в Россию навсегда?» - спросили они.
Примадонна ничего не ответила, села в машину и уехала.