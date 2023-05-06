«Вы вернулись в Россию навсегда?»: на Пугачеву накинулись бабушки на похоронах Юдашкина

Алла Пугачева. Фото: Global Look Press

Примадонна не проронила ни слова.

Алла Пугачева посетила похороны Валентина Юдашкина. Примадонна приехала через «черный ход», все прощание просидела возле гроба своего друга.

После - вышла со всеми на дорожку и прошлась под руки своих охранников к могиле. За все время артистка не проронила ни слова.

 

Алла Пугачева на похоронах Валентина Юдашкина. Фото: Ольга Храбрых/ Teleprogramma.pro

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Возле могилы к Пугачевой подошли бабушки:

«Вы вернулись в Россию навсегда?» - спросили они.

Примадонна ничего не ответила, села в машину и уехала.

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