Все разругались: звезды раскололись на похоронах Валентина Юдашкина

В шоу-бизнесе наметился раскол на фоне сложных мировых событий. Многие звезды, которые раньше дружили - сейчас не общаются. Особенно заметным это стало на похоронах Валентина Юдашкина.

На Троекуровское кладбище приехал весь российский бомонд, но практически все держались поодаль друг от друга. Не общались, даже не подходили.

Надежда Бабкина стояла в стороне. Газманов с супругой и Буйнов с женой что-то обсуждали, но к другим не приближались. Николай Баской и Наташа Королева намеренно затерялись в толпе.

Алла Пугачева была только рядом со своими охранниками, которые держали ее под руки. Филипп Киркоров и вовсе пропустил траурную церемонию, не пожелав встречаться с коллегами.

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