Кейт Миддлтон в белоснежном платье и королевской накидке появилась с принцем Уильямом на коронации Карла III

Долгожданное событие для Великобритании состоялось 6 мая. Принц Чарльз, который взял имя Карл III, подготовился к коронации. Историческое событие состоялось в Вестминстерском аббатстве. Там собрались тысячи гостей, среди которых и представители разных государств. На карете туда прибыл Карл III и его жена Камилла.
Этот день стал важным и для принца Уильяма, а также его жены Кейт Миддлтон. Они облачились в торжественные наряды. На публике принцесса Уэльская предстала в белом платье макси и голубой накидке. Ее роскошный образ дополняла тиара.
Принц Уильям был в бархатной накидке. С ними были их дети. Принцесса Шарлотта и принц Луи шли рядом, а старший принц Джордж нес шлейф Карла III.
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Кейт Миддлтон и принц Уильям. Фото: кадр из онлайн трансляции
В аббатстве происходила коронация. Король произнес молитву. Он находится в центре внимания вместе с женой. Королевский оркестр и хор поразили публику. Примечательно, что некоторые сцены из коронации, как помазанье, проходят уединнено. Приехал на важное событие и принц Гарри, но без жены Меган Маркл.
Кейт Миддлтон и принц Уильям с детьми. Фото: кадр из прямой трансляции