Кейт Миддлтон в белоснежном платье и королевской накидке появилась с принцем Уильямом на коронации Карла III

Этот день стал важным и для принца Уильяма, а также его жены Кейт Миддлтон. Они облачились в торжественные наряды. На публике принцесса Уэльская предстала в белом платье макси и голубой накидке. Ее роскошный образ дополняла тиара.

Принц Уильям был в бархатной накидке. С ними были их дети. Принцесса Шарлотта и принц Луи шли рядом, а старший принц Джордж нес шлейф Карла III.

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