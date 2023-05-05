Певица Мария Максакова* признана иностранным агентом

В сообщении на сайте Минюста РФ отмечается, что Мария Максакова-Игенберс* «участвовала в качестве респондента на информационных площадках, предоставляемых иностранными структурами, а также распространяла для неограниченного круга лиц материалы, созданные иностранными агентами. Проживает за пределами Российской Федерации».

* Включен в реестр физических лиц, выполняющих функции иностранного агента.