Певица Мария Максакова* признана иностранным агентом

Мария Максакова*. Фото: Global Look Press

Оперная дива Мария Максакова* пополнила список Минюста.

Министерство юстиции РФ в эту пятницу, 5 мая, пополнило свой реестр физических лиц-иноагентов новыми именами.

В список, помимо прочих, вошла оперная певица, бывший депутат Госдумы России Мария Максакова*.

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В сообщении на сайте Минюста РФ отмечается, что Мария Максакова-Игенберс*  «участвовала в качестве респондента на информационных площадках, предоставляемых иностранными структурами, а также распространяла для неограниченного круга лиц материалы, созданные иностранными агентами. Проживает за пределами Российской Федерации».

* Включен в реестр физических лиц, выполняющих функции иностранного агента. 

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