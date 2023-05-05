Певица Мария Максакова* признана иностранным агентом

Министерство юстиции РФ в эту пятницу, 5 мая, пополнило свой реестр физических лиц-иноагентов новыми именами.
В список, помимо прочих, вошла оперная певица, бывший депутат Госдумы России Мария Максакова*.
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В сообщении на сайте Минюста РФ отмечается, что Мария Максакова-Игенберс* «участвовала в качестве респондента на информационных площадках, предоставляемых иностранными структурами, а также распространяла для неограниченного круга лиц материалы, созданные иностранными агентами. Проживает за пределами Российской Федерации».
* Включен в реестр физических лиц, выполняющих функции иностранного агента.