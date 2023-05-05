Вернувшаяся в Россию Пугачева не пришла на похороны Зайцева: названа причина

В последний путь проводили 4 мая легендарного модельера Вячеслава Зайцева, ушедшего из жизни в 85-летнем возрасте. Хоронили звездного кутюрье в Щелково, вопреки его последней воле – так распорядился единственный сын Вячеслава Михайловича. На прощании ждали многих знаменитых клиентов Зайцева, но из них на погост прибыли только единицы: Надежда Бабкина, Бедрос Киркоров. Даже Алла Пугачева не приехала, хотя многим обязана умершему.

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Пугачева, кстати, заблаговременно прибыла в Москву, где не была с прошлого года. Почему же Примадонна не явилась на прощание с тем, кто стал автором ее знаменитого имиджа 70-х. Сайт kp.ru назвал причину.

Экс-клиентка Зайцева сама пребывает в преклонном возрасте – ей 74 года, она только прилетела из Израиля, а как известно, летать она не особо любит. Возможно, Примадонне нездоровилось, и сил на двое похорон подряд ей едва ли хватит. Ведь следом за Зайцевым Москва и вся страна будут прощаться с другим знаменитым кутюрье – Валентином Юдашкиным. Прощание состоится в субботу, 6 мая, и Ала Борисовна вряд ли пропустит его.