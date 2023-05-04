«Завтра я выписываюсь, у меня все нормально!»: Евгений Петросян — о своей госпитализации

К счастью, ни о какой реанимации речь не идет. Евгений Ваганович Петросян объяснил, что всего лишь проходит в медицинском учреждении плановую проверку, и что слухи о его болезни сильно преувеличены.

— Евгений Ваганович, все ваши поклонники очень обеспокоены сообщениями о том, что вы попали в реанимацию…

— У меня плановая проверка. Какая еще реанимация… Завтра я выписываюсь. Просто плановая проверка, которую я прохожу раз в году. У меня был случай однажды… Я ехал в больницу. Но не доехал: появились срочные дела. На следующий день в СМИ вдруг откуда-то появились результаты моих анализов: полный анализ крови, легких, УЗИ. Вот что это такое? Мало того, что это ложь, так еще и вмешательство в частную жизнь. Никто не имеет права делать это без разрешения. У меня все нормально.

Мы были искренне рады услышать достаточно бодрый голос артиста и желаем Евгению Петросяну здоровья и долгих лет жизни!