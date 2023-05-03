Орбакайте сделала громкое заявление о Пугачевой и сыновьях

Российская певица Кристина Орбакайте улетела в США, где у нее уже много лет как имеется квартира. Артистка активно выступает в своей стране, несмотря на позицию ее матери — Аллы Пугачевой.

Примадонна вместе с мужем и детьми уехала в Израиль, откуда осуждает Россию. Сама же Кристина никаких заявлений по поводу мировых событий не делает.

«Моя задача — лишний раз не вмешиваться в дела детей, останавливать себя. Как там в анекдоте? Сын в пять лет: «Мама знает все», в 14: «Не все-то она и знает», в 20: «Да что вообще она о жизни знает?», а в 27: «Мама, ты была права». Мои мальчишки еще в промежутке «мама, ты ничего не понимаешь», а вот я уже дошла до состояния «мама, ты была права». Но ничего, и они успеют», — заявила Орбакайте «Антенне-Телесемь».

Старший сын Кристины Никита тоже живет в США вместе со своей женой. А младший — Дени — в России.

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