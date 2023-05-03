«Дважды получала предложение»: Ольга Бузова рассказала, почему она так сильно любит Рим

Ольга Бузова в Риме. Фото: соцсети 

Телеведущая наслаждается отпуском.

Артистка Ольга Бузова рассказала, чем ей запоминаются поездки в Рим. 

В Италии знаменитости уже несколько раз успели сделать предложение руки и сердца. Для Бузовой эта страна и особенно ее столица являются местом силы.

«Все дороги ведут в Рим. Так кармически получилось, что Рим для меня – место силы. Впервые приехала сюда еще в детстве с мамой. А потом в осознанном возрасте возникла эта любовь к городу», – рассказала в личном блоге Ольга.

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«А также в Рим я привозила мамочку и сестру, с Римом я знакомила близких людей, тут же снимали финал шоу «Замуж за Бузову», и именно в Риме я дважды получала предложение руки и сердца. Рим дает ответы на многие вопросы. Наполняет меня, успокаивает и вдохновляет», – призналась Бузова в своем микроблоге.

Напомним, ранее Ольга Бузова попросила не обращать внимание на ее поменявшуюся фигуру. 

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