«Дважды получала предложение»: Ольга Бузова рассказала, почему она так сильно любит Рим

Артистка Ольга Бузова рассказала, чем ей запоминаются поездки в Рим.

В Италии знаменитости уже несколько раз успели сделать предложение руки и сердца. Для Бузовой эта страна и особенно ее столица являются местом силы.

«Все дороги ведут в Рим. Так кармически получилось, что Рим для меня – место силы. Впервые приехала сюда еще в детстве с мамой. А потом в осознанном возрасте возникла эта любовь к городу», – рассказала в личном блоге Ольга.

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