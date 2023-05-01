«Когда я ем – я поправляюсь»: Ольга Бузова потолстела и попросила не говорить ей об этом

Певица Ольга Бузова обратилась к своим поклонникам с просьбой не писать ей гадости под последними фотографиями в социальных сетях.

Все дело в том, что Ольга в последнее время находится в Италии. Бузова наслаждается блюдами местной кухни. Поэтому она уже прибавила пару килограммов. Некоторые подписчики стали говорить знаменитости об этом. И это не понравилось артистке.

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