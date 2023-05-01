«Когда я ем – я поправляюсь»: Ольга Бузова потолстела и попросила не говорить ей об этом

Певица Ольга Бузова обратилась к своим поклонникам с просьбой не писать ей гадости под последними фотографиями в социальных сетях.
Все дело в том, что Ольга в последнее время находится в Италии. Бузова наслаждается блюдами местной кухни. Поэтому она уже прибавила пару килограммов. Некоторые подписчики стали говорить знаменитости об этом. И это не понравилось артистке.
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«Мои хорошие, я очень вас прошу, не пишите мне в комментариях, что я жирная. Потому что я реально такой становлюсь. Но быть в Риме и не наслаждаться итальянской едой – это грех. У меня такой организм: когда я ем – я поправляюсь, когда я занимаюсь спортом – худею. Я в отпуске и могу себе позволить!», – заявила Ольга Бузова в своем микроблоге.
В Италии сейчас сезон артишоков, поэтому Ольга Бузова не отказывает себе в любимом блюде.
Ольга Бузова после ужина в Италии. Фото: соцсети
Напомним, ранее Ольга Бузова в легком мини-платье с цветочным принтом отметилась за границей.