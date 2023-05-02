Даня Милохин рассказал о приключениях в Париже: блогер чуть не лишился дохода

Покинувший Россию Даня Милохин продолжает скитаться по миру. На этот раз блогер оказался в Париже. На новом месте молодой человек проявил свойственную ему беспечность и чуть не лишился источника своего дохода.

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Все случилось, когда Даня решил записать очередной ролик. Тиктокер оставил свой телефон на самокате и отошел в сторону. А когда вернулся, то обнаружил, что смартфон пропал.

«Только что я отошел на секундочку от самоката снять тикток. А на самокате был прицеплен телефон. Я подхожу обратно, а его нет! Я минут 15 был уверен, что его украли», — рассказал в соцсети Милохин.

К счастью, на этот раз все обошлось. По словам звезды, гаджет взяли бдительные горожане. Которые удивились тому, что ценная вещь осталась без присмотра. Они дождались, когда хозяин телефона вернется, и передали смартфон ему в руки.