«Прости меня за все косяки»: Джиган растрогал Оксану Самойлову

После ссор и обид знаменитости Джиган и Оксана Самойлова снова демонстрируют любовь.

Поклонники звездной семьи уже успели восхититься необычным тортом в виде Медузы-горгоны и выступлением Егора Крида и Инстасамки на дне рождения Оксаны Самойловой. Все это для нее сделал Джиган.

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Однако недавно Сети стали обсуждать самый трогательный момент праздника. Оказалось, фанаты звезд понравилось, как Джиган публично попросил прощения у жены.