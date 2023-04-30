«Прости меня за все косяки»: Джиган растрогал Оксану Самойлову

Джиган и Оксана Самойлова. Фото: соцсети 

Артист устроил в честь юбилея любимой грандиозный праздник.

После ссор и обид знаменитости Джиган и Оксана Самойлова снова демонстрируют любовь.

Поклонники звездной семьи уже успели восхититься необычным тортом в виде Медузы-горгоны и выступлением Егора Крида и Инстасамки на дне рождения Оксаны Самойловой. Все это для нее сделал Джиган.

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Однако недавно Сети стали обсуждать самый трогательный момент праздника. Оказалось, фанаты звезд понравилось, как Джиган публично попросил прощения у жены.

«Прости меня за все косяки», – обратился шоумен к имениннице.

Оксана взяла за руки своего любимого и даже заплакала от искренности Джигана.

Пока у знаменитостей снова наладилось и возродилась любовь в семье. А фанаты гадают, надолго ли хватит трепания у Оксаны Самойловой на этот раз. Так как она прощает своего мужа уже не единожды. 

Напомним, ранее Оксана Самойлова отпраздновала 35-летие вместе с Егором Кридом и Инстасамкой.

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