«Прости меня за все косяки»: Джиган растрогал Оксану Самойлову

После ссор и обид знаменитости Джиган и Оксана Самойлова снова демонстрируют любовь.
Поклонники звездной семьи уже успели восхититься необычным тортом в виде Медузы-горгоны и выступлением Егора Крида и Инстасамки на дне рождения Оксаны Самойловой. Все это для нее сделал Джиган.
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Однако недавно Сети стали обсуждать самый трогательный момент праздника. Оказалось, фанаты звезд понравилось, как Джиган публично попросил прощения у жены.
«Прости меня за все косяки», – обратился шоумен к имениннице.
Оксана взяла за руки своего любимого и даже заплакала от искренности Джигана.
Пока у знаменитостей снова наладилось и возродилась любовь в семье. А фанаты гадают, надолго ли хватит трепания у Оксаны Самойловой на этот раз. Так как она прощает своего мужа уже не единожды.
Напомним, ранее Оксана Самойлова отпраздновала 35-летие вместе с Егором Кридом и Инстасамкой.