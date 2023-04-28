«Эту сумку мне муж купил»: Оксана Самойлова отпраздновала 35-летие вместе с Егором Кридом и Инстасамкой

Блогер Оксана Самойлова отметила юбилей с размахом.
Примечательно, что жена шоумена Джигана помирилась с возлюбленным. Поэтому Джиган присутствовал на дне рождения бизнесвумен.
Джиган работает и дружит с исполнителем Егором Кридом, именно он выступал на празднике 35-летней именинницы. Но Оксане особенно понравилось веселиться под трек Инстасамки «Эту сумку мне муж купил». Да, артистка тоже выступила для гостей Самойловой.
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«Мне 35. Я как бы взрослая, но в душе мне всегда 25. Мама и папа, благодарю вас за то, что у меня есть возможность быть частью этого мира, возможность каждый день любить, удивляться, смеяться, грустить, восхищаться», – написала в своем микроблоге Оксана.
Напомним, ранее Оксана Самойлова опозорилась знанием русского языка.