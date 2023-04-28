Снова соблазнительная стройняшка: Маша из «Ворониных» похвасталась фигурой, которую восстановила после родов

Исполнительница главной роли в сериале «Воронины» Мария Ильюхина поделилась свежей фотографией в личном микроблоге.

Ильюхина вышла на прогулку в облегающем платье-лапше оттенка электрик. Платье не только подчеркнуло тонкую талию, но и эффектно показало сочные бедра Ильюхиной. Актриса дополнила яркий наряд модной кожаной курткой.

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Мария Ильюхина собрала длинные роскошные волосы в хвост и дополнила образ легким макияжем.