Снова соблазнительная стройняшка: Маша из «Ворониных» похвасталась фигурой, которую восстановила после родов

Исполнительница главной роли в сериале «Воронины» Мария Ильюхина поделилась свежей фотографией в личном микроблоге.
Ильюхина вышла на прогулку в облегающем платье-лапше оттенка электрик. Платье не только подчеркнуло тонкую талию, но и эффектно показало сочные бедра Ильюхиной. Актриса дополнила яркий наряд модной кожаной курткой.
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Мария Ильюхина собрала длинные роскошные волосы в хвост и дополнила образ легким макияжем.
Мария Ильюхина прокомментировала свое фото, написав:
«Мамасита такая».
Мария Ильюхина на прогулке. Фото: соцсети
Поклонники согласились с Марией, они восхитились фигурой преобразившейся актрисы.
«Прекрасно выглядите, мамасита», «Красотка, и не скажешь, что месяц назад родила», «Я таких, которые сразу худые после родов, называю ведьмами», – заключили поклонники Ильюхиной.