«Они просто кинули меня»: экс-помощник Блиновской и ее мужа не стал молчать после ареста главных инфоцыган России

Бывший сотрудник бизнесвумен Елены Блиновской и ее мужа рассказал, что знаменитости с 2018 года кидали коллег на деньги.

По словам источника, Блиновские обманули и его. Не конкретизируя, экс-партнер Елены Блиновской назвал организатора преступных схем этой семьи.

Бывший работник Блиновских считает, что муж главной инфоцыганки страны придумывал схемы по отмыванию денег. А Елена Блиновская была выгодным инструментом для него.

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