«Они просто кинули меня»: экс-помощник Блиновской и ее мужа не стал молчать после ареста главных инфоцыган России

Бывший сотрудник бизнесвумен Елены Блиновской и ее мужа рассказал, что знаменитости с 2018 года кидали коллег на деньги.
По словам источника, Блиновские обманули и его. Не конкретизируя, экс-партнер Елены Блиновской назвал организатора преступных схем этой семьи.
Бывший работник Блиновских считает, что муж главной инфоцыганки страны придумывал схемы по отмыванию денег. А Елена Блиновская была выгодным инструментом для него.
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«Я был директором одной из их фирм. Сейчас с ними не работаю, ушел два-три года назад. В грязных делах не хочу участвовать. Знаю, кто организовывал все схемы… По-русски говоря, они просто кинули меня. Совершено по-наглому», — процитировали бывшего помощника в Телеграм-канале Readovka.
Напомним, ранее Ксения Собчак высказалась после скандал с Еленой Блиновской.