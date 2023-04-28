Собчак высказалась о ситуации с Блиновской: «Белое пальто не пора ли сдать в химчистку?»

27 апреля состоялось громкое задержание известного блогера Елены Блиновской. СК предъявил женщине обвинения в неуплате налогов и отмывании денежных средств.

В связи с этим событием вся аудитория Сети бурно обсуждала саму Елену, ее доходы, недвижимость и даже гардеробную комнату. Сочувствующих было мало, в основном толпа злорадствовала и отпускала едкие комментарии.

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Свое ценное мнение высказывали все, кому не лень. Даже Ксения Собчак не удержалась и разместила в своем Telegram-канале пост о том, как она возмущена происходящим.

«Белое пальто не пора ли сдать в химчистку? Телеграм-тусовка прямо пляшет на костях: все ждали видео с обысков, чуть ли не по кадрам разобрали ее гардеробную и все остальное. И еще не могу не отметить: хороши и подружки. Как говорится, с такими друзьями и врагов не надо», — говорит Ксения.

Источник: Telegram-канал Ксении Собчак