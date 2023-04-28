Новости шоу-бизнеса: Пугачева уезжает из Израиля, Блиновскую задержали из-за налоговых афер, Губин стал неузнаваемым

Блиновскую задержали за налоговые аферы
Елену Блиновскую давно окрестили главной инфоцыганкой Рунета. Она известна созданием «Марафона желаний», который принес ей, как оказалось, баснословные заработки. Накануне блогершу задержали по подозрению в налоговой афере. По версии следствия, она не заплатила в казну почти один млрд налогов. Ей светит реальный срок.
Пугачева уезжает из Израиля
Алла Пугачева из-за проблем с сердцем оставляет Израиль и переезжает в другую страну. Нет, не в Россию. Она обоснуется в Юрмале, где регулярно отдыхала многие прошлые годы.
Губин стал неузнаваемым
Андрей Губин в 90-е сразил сотни, а то и тысячи поклонниц своей смазливой внешностью и стреляющими глазками — и это только по самым скромным подсчетам. Сегодня артисту 48 лет, он давно ведет затворнический образ жизни, так как неизлечимо болен. Возраст сильно изменил кумира из прошлого, он стал неузнаваем.
Андрей Губин и Андрей Малахов. Фото: соцсети