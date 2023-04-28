Раскрыт обман с продажей замка Аллы Пугачевой: пыль в глаза

В конце апреля обнародовано, что Алла Пугачева, наконец, продала свой роскошный замок на холме в деревне Грязь. Продюсер Сергей Дворцов со знанием дела заявил, что приобрел особняк состоятельный бизнесмен, вхожий в семью артистки. Цену он отвалил такую, которую и желала хозяйка – 1 млрд рублей.

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Вскоре покупатель вышел на связь. Им оказался шоумен, актер Стас Барецкий. Мужчина выдал, что собирается открыть в замке крематорий. Это сообщение всколыхнуло общественность. Но его быстро осадил Дворцов, уверяющий, что заявление Барецкого – ложь, не что иное, как пыль в глаза.

«Данный товарищ - шоумен. Вот этот комментарий, что он хочет сделать из данного дома морг-крематорий, честно, это неадекватно. Это чушь, ложь, он не мог купить. Хотя бы головой думал бы просто... Пускай он лично документы эти покажет, с кем он вел переговоры. У меня достоверные источники, что другой бизнесмен уже приобрел дом», - высказал Дворцов правду.

Правда, кто именно прикупил недвижимость Примадонны, продюсер умолчал.

По материалам сайта «Газета.Ru»