Директор Власовой сообщил об улучшении состояния певицы: «Стоит вопрос об отключении от аппарата ИВЛ»

Наталия Власова на днях экстренно попала в больницу. Она не приходила в сознание. Врачам пришлось ввести ее в медикаментозную кому. Отмечалось, что у нее возникли проблемы с сердцем. Концертный директор звезды Андрей Карпов подтвердил, что она находится в больнице, но развеял слухи, что у певицы якобы остановилось сердце.
26 апреля представитель Власовой вышел на связь с сайтом Teleprogramma.pro и рассказал, что ее состояние улучшилось. Более того, ее могут отключить от аппарата искусственной вентиляции легких.
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«Врачи сказали, что Наташе становится лучше, жизненные показатели приходят в норму, при таком прогнозе стоит вопрос об отключении от аппарата ИВЛ и переводе в кардиологическое отделение», — рассказал Карпов.
Поклонники не перестают переживать за 44-летнюю артистку. Многие надеются, что она скоро сможет встать на ноги.