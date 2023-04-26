Директор Власовой сообщил об улучшении состояния певицы: «Стоит вопрос об отключении от аппарата ИВЛ»

Наталия Власова на днях экстренно попала в больницу. Она не приходила в сознание. Врачам пришлось ввести ее в медикаментозную кому. Отмечалось, что у нее возникли проблемы с сердцем. Концертный директор звезды Андрей Карпов подтвердил, что она находится в больнице, но развеял слухи, что у певицы якобы остановилось сердце.

26 апреля представитель Власовой вышел на связь с сайтом Teleprogramma.pro и рассказал, что ее состояние улучшилось. Более того, ее могут отключить от аппарата искусственной вентиляции легких.