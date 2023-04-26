«Никогда в жизни больше не рожу»: Рита Дакота призналась, что ей не нравилось быть мамой

Рита Дакота с дочкой. Фото: соцсети 

Артистка хотела только одного: чтобы дочь выросла и жила отдельно.

Певица Рита Дакота вспомнила время, когда она не выносила материнство.

После рождения дочери Мии у Риты появилось впечатление, что она не хотела этого ребенка. Дакота плакала и проклинала роды.

«Я ненавижу свое материнство. Я никогда в жизни больше не рожу. Мне не нравится, у меня не получается. Я жду, когда она вырастет и будет отдельным от меня человеком, жить свою жизнь отдельно от меня. Мечтаю скорее состариться. Я хочу плакать, а лучше сдохнуть. Ненавижу быть мамой», – вспомнила свои мысли Дакота.

Еще больше новостей читайте в нашем Telegram-канале «Звездная пыль».

Рита опубликовала эти мысли с надеждой, что дочь однажды ее поймет. Когда Мия была совсем крохой, она устраивала матери дикие истерики. Из-за них Рита рыдала днями и больше не хотела быть мамой.

«Когда она подрастет, я ей объясню, что это была я до работы над собой, что это мамочка была просто не в себе», – написала Дакота в микроблоге.

Читайте также