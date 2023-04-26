«Никогда в жизни больше не рожу»: Рита Дакота призналась, что ей не нравилось быть мамой

Певица Рита Дакота вспомнила время, когда она не выносила материнство.
После рождения дочери Мии у Риты появилось впечатление, что она не хотела этого ребенка. Дакота плакала и проклинала роды.
«Я ненавижу свое материнство. Я никогда в жизни больше не рожу. Мне не нравится, у меня не получается. Я жду, когда она вырастет и будет отдельным от меня человеком, жить свою жизнь отдельно от меня. Мечтаю скорее состариться. Я хочу плакать, а лучше сдохнуть. Ненавижу быть мамой», – вспомнила свои мысли Дакота.
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Рита опубликовала эти мысли с надеждой, что дочь однажды ее поймет. Когда Мия была совсем крохой, она устраивала матери дикие истерики. Из-за них Рита рыдала днями и больше не хотела быть мамой.
«Когда она подрастет, я ей объясню, что это была я до работы над собой, что это мамочка была просто не в себе», – написала Дакота в микроблоге.