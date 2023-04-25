«За полгода не было ни одного свидания»: Клава Кока приоткрыла тайны личной жизни

В новом интервью 26-летнюю певицу Клаву Коку спросили, когда она в последний раз была на свидании.
«Хороший вопрос… А что такое свидание? У меня была встреча недавно с человеком, который мне нравится, но это было не свидание. А также недавно было свидание с человеком, который мне не нравится», — ответила артистка в YouTube-шоу «Вопрос ребром».
«Но вообще был момент… Даже часто бывало такое, что за полгода у меня не было ни одного свидания. Даже за год. А сейчас уже время идет, то ли весна на меня так действует, но, получается, вот была на свидании недавно».
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Клава добавила, что пригласить какую-то известную девушку на свидание – это не есть что-то из ряда вон выходящее. Певица посоветовала мужчинам не бояться красоток и активнее себя проявлять. Далее она призналась, что свободна, и тут же прямо в студии согласилась пойти попить кофе с блогером Андреем Старым.