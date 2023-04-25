«За полгода не было ни одного свидания»: Клава Кока приоткрыла тайны личной жизни

В новом интервью 26-летнюю певицу Клаву Коку спросили, когда она в последний раз была на свидании.

«Хороший вопрос… А что такое свидание? У меня была встреча недавно с человеком, который мне нравится, но это было не свидание. А также недавно было свидание с человеком, который мне не нравится», — ответила артистка в YouTube-шоу «Вопрос ребром».

«Но вообще был момент… Даже часто бывало такое, что за полгода у меня не было ни одного свидания. Даже за год. А сейчас уже время идет, то ли весна на меня так действует, но, получается, вот была на свидании недавно».