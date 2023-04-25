Ольга Бузова рассказала, для чего она так много работает: «Это одна из моих целей, она же мечта»

Ольга Бузова входит в число самых востребованных отечественных звезд. Ее талант многогранен: девушка ведет передачи, ездит с концертами и пробует себя в качестве актрисы. Все это приносит звезде хорошие деньги, которые Бузова в будущем планирует потратить на обустройство семейного гнездышка.

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Оказывается, ведущая давно мечтает о большом загородном доме, в котором она будет встречать гостей вместе со своим мужем и детьми. Но Ольга до сих пор не встретила своего мужчину, поэтому и с постройкой дома пока не торопится.

«Я, к сожалению, пропускаю сезоны дач, шикарных веранд в Москве, потому что все лето работаю. Я очень люблю дачу, у меня пока нет дома загородного. Но это одна из моих целей, она же мечта, что когда будет семья, у меня общий будет загородный дом. Я очень люблю цветы, свежий воздух, но пока без дачи», — поделилась Ольга.

Источник: vnimanie.pro