Ольга Бузова задолжала коммунальщикам крупную сумму — дошло до суда

В последнее время Бузову буквально преследуют неприятности. Не так давно на певицу подала иск алкогольная компания. Представители Global Wine Distribution требуют взыскать с Ольги более миллиона долларов за то, что она отказалась от ранее согласованного контракта.

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А теперь стало известно, что телезвезда накопила долги по платежам за электричество и коммунальные услуги. Задолженность оказалась приличной, поэтому дело дошло до суда. Мировой судебный участок города Москвы постановил взыскать с Бузовой сумму в 70 000 рублей.

Источник: iz.ru