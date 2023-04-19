«Секрет на миллион» возвращается в эфир НТВ

В эфир НТВ снова возвращается популярное шоу Леры Кудрявцевой «Секрет на миллион». Несмотря на слухи о закрытии, проект выйдет в эфир в субботу, 22 апреля.

На этот раз гостями в студии станут люди, которых знают как авторов и исполнителей песен «Любочка», «Девчонка-девчоночка», «Мальчик мой», «Атлантида» и «Белые розы».

Маша Макарова, Кирилл Андреев, Светлана Владимирская, Александр Лукьянов, Андрей Гуров, а также семья Евгения Белоусова расскажут об обратной стороне популярности и о том, какими неприятностями она может обернуться.

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