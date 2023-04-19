Мария Машкова крутила роман с женатым актером на съемках «Не родись красивой»

Мария Машкова стала известной благодаря роли Маши Тропинкиной в популярном сериале двухтысячных годов «Не родись красивой». Однако на съемочной площадке страсти кипели не только по сценарию, но и в жизни.

Машкова, как выяснилось, во время рабочего процесса закрутила роман с женатым коллегой Артемом Семакиным — тем самым, который сыграл друга Кати Пушкаревой Колю Зорькина. Более того, у молодого человека подрастала дочь Соня.

Но это не остановило Машкову. Актриса все же добилась того, чтобы Артем ушел из семьи, и через четыре года его бросила.

Кстати, со знаменитым отцом Маши Семакин виделся всего три раза.

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