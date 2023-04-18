Экс-девушка Богомолова рассказала о неожиданных знаках внимания: «Недавно Костя подписался на меня снова. Думаю, как приятно!»

Актриса Юлия Захарова, которая известна отечественному зрителю по сериалу «Счастливы вместе», и режиссер Константин Богомолов встречались целых 7 лет. Но до брака у них так и не дошло. По признаниям самой Юлии, в их союзе было все замечательно, просто в какой-то момент стало ясно, что любви больше нет.

Несмотря на то, что разрыв прошел мирно, сейчас бывшие возлюбленные совсем не общаются. Возможно, в этом виновата первая жена Богомолова — Дарья Мороз, которая не терпела упоминаний о бывших отношениях. Захарова даже предположила, что именно Мороз удалила ее из друзей Константина во всех соцсетях.

А не так давно Богомолов вновь подписался на экс-возлюбленную. Юлия предполагает, что это связано с тем, что во втором браке Константину живется намного спокойнее.

«Сейчас он женат на офигенной женщине. Ксения Анатольевна, как мне кажется, всегда открыта и позитивна, она адекватно относится к истории с бывшими», — говорит Юлия.

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Источник: передача «PRO Жизнь»