«Похожа на актрису черно-белого кино»: Ольга Серябкина показала моложавую маму в день рождения

Артистка Ольга Серябкина опубликовала в личном микроблоге кадры со дня рождения матери. А поклонники пришли в восторг от свежего кадра в микроблоге экс-солистки Serebro.
Исполнительница призналась, что для нее наступил один из самых главных дней в году.
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«Сегодня один самых важных дней в году для меня – это день рождения моей мамы. Я очень хотела, чтобы сегодня было уютно, красиво, очень вкусно и главное – в кругу самых любимых», – написала Серябкина.
Ольга показала маму. А фанаты отметили невероятное сходство между Серябкиной и ее родительницей.
Ольга Серябкина с мамой. Фото: соцсети
«Вы прекрасно выглядите! И ваша мама тоже», «Спасибо вам за красивую, обаятельную, талантливую доченьку Олю», «Мама так похожа на актрису черно-белого кино», «Как вы похожи», – написали поклонники Ольги Серябкиной.
Напомним, ранее Кети Топурия и Ольга Серябкина познакомили своих сыновей.