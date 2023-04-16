«Похожа на актрису черно-белого кино»: Ольга Серябкина показала моложавую маму в день рождения

Артистка Ольга Серябкина опубликовала в личном микроблоге кадры со дня рождения матери. А поклонники пришли в восторг от свежего кадра в микроблоге экс-солистки Serebro.

Исполнительница призналась, что для нее наступил один из самых главных дней в году.

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«Сегодня один самых важных дней в году для меня – это день рождения моей мамы. Я очень хотела, чтобы сегодня было уютно, красиво, очень вкусно и главное – в кругу самых любимых», – написала Серябкина.

Ольга показала маму. А фанаты отметили невероятное сходство между Серябкиной и ее родительницей.